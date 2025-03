Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einhandmesser eingezogen

Görlitz (ots)

Am Samstagnachmittag nahmen Bundespolizisten einem polnischen Bürger (41) ein Einhandmesser ab, bevor sie ihn zum Bundespolizeirevier mitnahmen. Der augenscheinlich Betrunkene (in etwa umgerechnet 2,5 Promille Atemalkohol) war aufgefallen, während er gemeinsam mit einem gleichfalls angetrunkenen Bekannten am Bahnsteig 9 im Görlitzer Bahnhof saß. Im Zusammenhang mit dem Messer, welches die Uniformierten in der Umhängetasche des späteren Betroffenen entdeckten, muss dieser nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

