Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainer, Pole und Belarusse verstoßen gegen das Waffengesetz

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein ukrainischer, ein polnischer sowie ein belarussischer Staatsangehöriger sind gestern von der Bundespolizei angezeigt worden. Den drei Männern wird der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die späteren Beschuldigten waren im Rahmen der Einreisekontrollen ins Visier der Fahnder geraten.

Der Ukrainer (19) saß hinter dem Lenkrad eines polnischen BMW. Mit diesem wurde er in die Kontrollspur auf dem Autobahnrastplatz an der Neiße gelotst. In einem Ablagefach der Mittelkonsole dieses Pkw hatte er ein Butterflymesser, im Fußraum hinter dem Beifahrersitz eine CO2-Waffe deponiert.

Auch der Pole (35) wollte mit seinem Auto einreisen. Dazu nutzte er die Stadtbrücke in Görlitz. In dem betreffenden Audi kam in der Ablage der Fahrertür ein Teleskopschlagstock zum Vorschein.

Mit einem Linienbus, der auf dem Weg nach Brüssel in der Autobahnkontrollstelle gestoppt wurde, reiste der Belarusse (29). Bei der Überprüfung seiner Personalien war zunächst festgestellt worden, dass er aus polizeilicher Sicht kein unbeschriebenes Blatt ist. U.a. war er durch Diebstahl mit Waffen aufgefallen. Daraufhin sahen sich die Uniformierten den 29-Jährigen näher an. Ihr Spürsinn führte sie zu einem nicht zugelassenen Pfefferspray. Dieses befand sich in einer umgeschnallten Bauchtasche. Auf die Frage nach dem Reisezweck und dem Reiseziel verstrickte sich der Bus-Passagier dann in heftige Widersprüche, außerdem fehlten ihm die notwendigen finanziellen Mittel für eine Reise jedweder Art. Er wurde nach Polen zurückgewiesen.

