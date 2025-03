Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Einhandmesser sowie ein Bajonett sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

In den Grenzkontrollstellen auf der Autobahn bzw. unmittelbar in Görlitz sind gestern zwei Einhandmesser sowie ein verbotenes Bajonett durch die Bundespolizei fest- und anschließend sichergestellt worden. Dabei geht ein Messer auf das Konto eines 24-jährigen Tschechen. Das andere Messer sowie das Bajonett sind einem 51-jährigen Polen zuzuordnen. Während das Messer des Tschechen in dessen Weste entdeckt wurde, bewahrte der polnische Betroffene sein Messer in der Mittelkonsole seines Pkw auf. Das Bajonett fanden die Ordnungshüter unter dem Beifahrersitz des Fahrzeuges. Beide Männer wurden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

