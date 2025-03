Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Mutmaßlicher Unfallverursacher ermittelt

Kuppenheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der B462 zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen steht ein 32-jähriger Kia-Fahrer im Verdacht, gegen 18:30 Uhr in das Heck einer 64-jährigen VW-Fahrerin geprallt zu sein und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Schaden am VW Golf wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Flüchtige identifiziert sein. Hinweise der VW-Lenkerin führten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zum Wohnort des Verdächtigen.

