BPOL NRW: Mutmaßliche S-Bahn-Surfer lösen Einsatz der Bundespolizei aus

Dortmund (ots) - In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember sollen zwei Unbekannte nahe des Dortmunder Hauptbahnhofs einen Mann mittels Pfefferspray attackiert und ihm sein Mobiltelefon entwendet haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 3:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, wenige Minuten zuvor von zwei Unbekannten im Bereich der ...

mehr