Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann beraubt - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember sollen zwei Unbekannte nahe des Dortmunder Hauptbahnhofs einen Mann mittels Pfefferspray attackiert und ihm sein Mobiltelefon entwendet haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 3:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, wenige Minuten zuvor von zwei Unbekannten im Bereich der Landesbibliothek angegriffen worden zu sein. Zunächst habe einer der Männer ihn angerempelt und als er sich umdrehte, sei ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Anschließend wurde er gestoßen und die Angreifer haben das Weite gesucht. Erst als er seinen Weg Richtung Hauptbahnhof fortsetzte, habe er den Diebstahl seines Smartphones bemerkt. Der Deutsche klagte über erhebliche Schmerzen und seine Augen wiesen eine starke Rötung auf. Die Uniformierten forderten einen Rettungswagen an. Nach erfolgreicher medizinischer Versorgung lehnte der Dortmunder eine Verbringung in ein Krankenhaus ab. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen, die sich am 7. Dezember, zwischen 03:10 Uhr und 03:25 Uhr in der Nähe des Platzes der Deutschen Einheit und der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund aufhielten? Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

