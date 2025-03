Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raubdelikt fest

Baden-Baden (ots)

Ein Raubdelikt sorgte am Dienstagmorgen in der Ooser Bahnhofstraße für einen Polizeieinsatz. Nachdem zwei sich offenbar flüchtig bekannte Männer gegen 7:45 Uhr in Streit gerieten, soll ein 40-jähriger Mann plötzlich ein Messer gezogen haben und sein 36-jähriges Gegenüber zur Herausgabe seiner Bankkarte aufgefordert haben. Im Anschluss betrat der Täter dann einen in der Nähe gelegenen Supermarkt und ging nach einem versuchten Ladendiebstahl flüchtig. Die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Baden-Baden konnten den Verdächtigen schnell stellen und vorläufig festnehmen. Der 40-jährige Mann muss sich nun unter anderem wegen des Raubdeliktes verantworten.

/lk

