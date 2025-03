Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87a

K 5372- Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Achern (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Resultat eines Zusammenstoßes zweier Autos am Donnerstagmorgen an der Kreuzung der K5372 zur L87a. Ersten Erkenntnissen zu Folge missachtete ein in Richtung Großweier fahrender 36-jähriger Audi-Lenker die Vorfahrt einer auf der Landstraße herannahenden Suzuki-Fahrerin. Bei der sich gegen 7:15 Uhr zugetragenen Kollision werden sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch die 22 Jahre alte Suzuki-Lenkerin verletzt und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht. Die beiden stark beschädigten Unfallwägen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung zeitweise gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

