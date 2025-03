POL-OG: Hohberg, Ortenau - Eigentümer nach mutmaßlichen Diebstählen gesucht

Forbach (ots) - Diesel in der Murg hat am Mittwochmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Nach ersten Ermittlungen soll ein Berufskraftfahrer gegen 12:45 Uhr Diesel auf einem Betriebsgelände in der Werkstraße abgeliefert haben. Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit rutsche der Tankstutzen aus der Öffnung des zu befüllenden Tanks und fiel auf die Straße. Hierbei flossen etwa zehn Liter des Kraftstoffs ...

mehr