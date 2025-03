POL-OG: Forbach - Gewässerverunreinigung

Kehl (ots) - Beamte des Polizeireviers Kehl haben am Mittwochnachmittag einen 57-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Störenfried war bereits mehrfach wegen seines aggressiven Verhaltens polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen 17:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich der 57-Jährige offenbar unerlaubt an einer Kirche in der Gustav-Weis-Straße aufhalte. Die Polizeistreife erteilte ihm einen ...

mehr