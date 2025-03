Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 60-jähriger Fiat-Fahrer hat am Mittwochabend beim Bahnhof in der Hauptstraße einen Auffahrunfall verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25-jähriger Ford-Fahrer an einem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt angehalten haben. In der Folge sei der Lenker des Fiat in das Heck des Ford geprallt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 1.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 60-Jährigen einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille fest. Nach Erhebung einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell