Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Rastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, sich gewaltsam Zutritt in ein Juweliergeschäft in der Schiffstraße zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen soll er kurz vor 3 Uhr versucht haben, die Schaufensterscheibe mit einem Gegenstand einzuwerfen. Der Langfinger wurde hierbei allerdings durch einen Zeugen gestört, woraufhin er über die Kaiserstraße das Weite suchte. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Er soll etwa 175 Zentimeter groß sein und eine schwarze Jogginghose, dunkle Steppjacke mit Kapuze und weißen Applikationen auf der linken Schulter getragen haben. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell