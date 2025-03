POL-OG: Offenburg - Beleidigt und bedroht, gibt es Zeugen?

Willstätt/Sand (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagabend 23 Uhr und Mittwochvormittag 10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der "Obere Landstraße". Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten des Gasthauses zu gelangen und entwendeten Bargeld in noch unbekanntem vierstelligen Bereich. Die Beamten des Polizeiposten Appenweier ...

