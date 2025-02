POL-HRO: Polizei sucht weiter nach vermisster Seniorin aus Crivitz (Ergänzungsmeldung)

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend kam es im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Auslöser war ein Notruf eines Anwohners, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei in der Kantstraße gegen 18:40 Uhr verbarrikadierte sich der 40-jährige Deutsche in ...

mehr