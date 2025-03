Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Rotlichtkontrolle von Polizei und Zoll

Offenburg (ots)

Zwangsprostitution tritt regelmäßig in Verbindung mit Menschenhandel in Erscheinung. Opfer sind vor allem junge Frauen und Mädchen, die hochkriminellen organisierten Menschenhändlerringen schutzlos ausgeliefert sind. Im Rahmen eines gemeinsamen Kotrolltages führten am 6. März Beamte der Kriminalpolizeidirektion Offenburg und des Hauptzollamtes Lörrach, mit Unterstützung der Ausländerbehörde des Landratsamtes sowie der Städte Offenburg und Lahr, gemeinsam eine sogenannte "Rotlichtkontrolle" im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg durch. In den verschiedenen Anwesen wurden insgesamt 53 Personen kontrolliert. Bei den Überprüfungen wurden 6 Verstöße wegen verbotener Prostitution und illegalem Aufenthalt festgestellt und geahndet. Des Weiteren wurden zwei Frauen wegen verbotener Prostitution angezeigt. Gegenüber weiteren drei Frauen bestand eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. Bei der Kontrolle waren nahezu 30 Beamte im Einsatz. /vo

