Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bewohner durch Wohnungsbrand leicht verletzt - Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Bei dem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Krokusweg am Dienstagabend wurden außer dem leichtverletzten Mann, der Rauchgas eingeatmet hat, drei weitere Bewohner durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Offenbar war eine vergessene Fritteuse für den Brandausbruch in der Küche ursächlich. Nachbarn bemerkten Rauch und machten den Bewohner auf den Vorfall aufmerksam. Das Feuer konnte von den Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, bevor es auf weitere Wohnungen und Gebäude überzugreifen konnte. Alle anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus blieben bewohnbar. Neben den 50 Wehrleuten der Feuerwehr waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 11.03.2025, 21:36 Uhr

Offenburg - Bewohner durch Wohnungsbrand leicht verletzt

Nachdem am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr über Notruf ein Wohnungsbrand im Krokusweg gemeldet wurde, brachten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr den Vollbrand in der Erdgeschosswohnung schnell unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der Schaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen unter anderem, ob die Zubereitung von Pommes in einer Fritteuse brandursächlich gewesen war.

/CAS

