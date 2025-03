Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Exhibitionistische Handlungen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag joggte eine Frau auf der Wilhelmstraße im Bereich zwischen der Bahnhaltestelle Offenburg/Kreisschulzentrum und der Bruchstraße in Richtung Ortenberg. Gegen 17:50 Uhr soll der Joggerin ein Mann entgegengekommen sein und ihr sich in den Weg gestellt haben. Der Unbekannte soll sich ohne Hose präsentiert und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die 39-Jährige lief weiter und informierte die Polizei über den Vorfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell