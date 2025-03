Baden-Baden (ots) - In der Du-Russel-Straße wurde ein 77-Jähriger am Dienstag Opfer eines Trickdiebstahls. Ein als 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und mit schwarzen Haaren beschriebener Mann mit einem osteuropäischen Akzent sprach den Senior gegen 13:45 Uhr an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als dieser in seinem Geldbeutel nach den gewünschten Münzen suchte, entwendete der Unbekannte unbemerkt Bargeld aus dem ...

