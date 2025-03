Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Hohberg, A5 - Falschfahrerin - Zeugen gesucht -Nachtragsmeldung-

Innerhalb kürzester Zeit haben annähernd 30 Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend die Falschfahrerin auf der A5 gemeldet. Glücklicherweise konnten die Fahrzeugführer der entgegenkommenden Falschfahrerin ausweichen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Seniorin an der Anschlussstelle Offenburg auf die Autobahn aufgefahren und zunächst die korrekte Fahrspur in Richtung Karlsruhe benutzt haben. Als ihr bewusst wurde, dass sie in die falsche Richtung unterwegs war, ist sie beim Autobahnparkplatz "Waldmatten" von der A5 abgefahren und von dort entgegengesetzt mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Offenburg weitergefahren. Rund zehn Kilometer legte die 78-Jährige so auf der linken Fahrspur in die falsche Fahrtrichtung zurück. Parallel zu den vielen Anrufen reagierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Offenburg sowie umliegender Polizeireviere sofort, sperrten die Einfahrten auf die Autobahn und warnten die auf der A5 in beide Richtungen fahrenden Verkehrsteilnehmer. Überdies verlangsamten die Einsatzkräfte im Bereich der Anschlussstelle Lahr den fließenden Verkehr in Richtung Karlsruhe, während sich eine Streife auf der Fahrbahn in Richtung Basel direkt neben die Ford-Lenkerin setzte und diese zum Anhalten bewegte. Durch das umsichtige Fahrverhalten der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer einhergehend mit den polizeilichen Sofortmaßnahmen konnte so ein Schadensereignis verhindert werden. Die Irrfahrt mit hochkarätigem Gefahrenpotenzial bleibt indes für die Falschfahrerin nicht folgenlos. Ihr Führerschein befindet sich mittlerweile in behördlicher Verwahrung.

Erstmeldung vom 09.03.2025, 23:24 Uhr

Offenburg, Hohberg, A5 - Falschfahrerin - Zeugen gesucht

Offenburg, Hohberg Am Sonntagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 21:10 Uhr über den Notruf 110 eine Falschfahrerin auf der BAB 5. Zu diesem Zeitpunkt soll zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg ein weißer Kleinwagen der Marke Ford auf der nördlichen Richtungsfahrbahn in Richtung Freiburg gefahren sein. Durch hinzugerufene Streifen der Verkehrspolizei und mehrerer Polizeireviere konnte eine 78-Jährige nur wenige Minuten später auf Höhe von Hohberg angehalten und festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Grund für die Fahrt in einer medizinischen Notsituation zu finden sein. Die 78-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Telefon 0781 214200 mit dem Verkehrsdienst Offenburg in Verbindung zu setzen.

