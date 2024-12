POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter Audi gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 04.12.2024, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21:30 Uhr, ist ein geparktes Auto in der Eberwiesenstraße in Lauchringen angefahren worden. Ein 19jähriger Pkw-Lenker hatte das Auto am Fahrbahnrand abgestellt und beim Zürückkehren eine erhebliche Eindellung im Heckbereich des Fahrzeuges festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 3000 ...

