POL-FR: Klettgau: Betrunken auf Gegenfahrbahn gekommen - Streifvorgang mit Gegenverkehr

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 11:45 Uhr wurde über Notruf eine brennende Kirchenkapelle am Lochberg in Schluchsee-Blasiwald gemeldet. Eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Kapelle befand, soll zunächst lediglich einen Brandgeruch wahrgenommen haben. Während sie den Notruf abgesetzt hatte, kam es vermutlich zu einem Brandausbruch, welcher im weiteren Verlauf die gesamte Kapelle ...

