Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Kirchenkapelle vollständig ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 11:45 Uhr wurde über Notruf eine brennende Kirchenkapelle am Lochberg in Schluchsee-Blasiwald gemeldet.

Eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Kapelle befand, soll zunächst lediglich einen Brandgeruch wahrgenommen haben. Während sie den Notruf abgesetzt hatte, kam es vermutlich zu einem Brandausbruch, welcher im weiteren Verlauf die gesamte Kapelle in Brand setzte. Das Gebäude brannte durch das Feuer vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen sechstelligen Euro-Betrag. Zu verletzten Personen gibt es bislang keine Hinweise.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Als mögliche Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

Neben dem Polizeiposten Lenzkirch, der die Ermittlungen zur Brandursache übernommen hat, waren auch die Freiwillige Feuerwehr Schluchsee, das Deutsche Rote Kreuz, Vertreter der Gemeinde Schluchsee sowie der örtlichen Kirchengemeinde vor Ort.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell