POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gefährliche Körperverletzung mit abgeschlagener Glasflasche - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.12.2024, gegen 14:30 Uhr, soll es im Bereich des Busbahnhofs Waldshut, beim dortigen Fußweg in Richtung Rheinufer, zu einem mutmaßlichen Körperverletzungsdelikt mit einer abgeschlagenen Glasflasche gekommen sein. Ein 31-jähriger Tunesier sei mit einem 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen in Streit geraten. Nach einem kurzen Gerangel, in dessen Verlauf der 22-jährige zu Boden gegangen sei, habe der 31-jährige eine Glasflasche zerschlagen und mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Richtung seines Kontrahenten gestochen. Dieser habe den Angriff abwehren können und sich dabei Schnittwunden an seiner Hand zugezogen. Er sei zurück in Richtung des Busbahnhofs geflüchtet und habe eine vor Ort befindlichen Polizeistreife auf sich aufmerksam gemacht. Kurz darauf sei auch der 31-jährige Tatverdächtige bei der Streife erschienen und vorläufig festgenommen worden. Am 04.12.2024 hat das Amtsgericht Waldshut-Tiengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

