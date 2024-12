Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Geparkter Pkw angefahren - unbekannter Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 04.12.2024, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21:30 Uhr, ist ein geparktes Auto in der Eberwiesenstraße in Lauchringen angefahren worden. Ein 19jähriger Pkw-Lenker hatte das Auto am Fahrbahnrand abgestellt und beim Zürückkehren eine erhebliche Eindellung im Heckbereich des Fahrzeuges festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Am Unfallort konnten Kunststoffteile aufgefunden werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

