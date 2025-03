Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Vorfahrtsverstoß führte zum Unfall

Biberach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Hauptstraße / K5333 zu einem Verkehrsunfall, der die Beamten des Polizeireviers Haslach in Aktion rief. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer soll gegen 7:15 Uhr von Prinzbach kommend auf der alten Zufahrtsstraße in Richtung Auffahrt Biberach-Nord unterwegs gewesen sein. Beim Einfahren in den genannten Kreuzungsbereich soll er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 40-jährigen VW-Fahrer übersehen haben. Infolge dessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden, welcher derzeit auf etwa 40.000 Euro beziffert wird. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell