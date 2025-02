POL-BOR: Vreden - Zigarettenautomat aufgehebelt

Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Holten; Unfallzeit: 20.02.2025, zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein Autofahrer an der Straße Holten in Raesfeld-Erle. Am Donnerstag hatte er zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Passat. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, ...

mehr