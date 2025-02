Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher flüchten vor der Polizei

Velen (ots)

Tatort: Velen, Dieks Wall;

Tatzeit: 21.02.2025, 00.35 Uhr;

Vor der Polizei geflüchtet sind bislang unbekannte Einbrecher in Velen - auch ein Hubschrauber kam bei der Fahndung zum Einsatz. Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr verdächtige Personen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die vermeintlichen Diebe hielten sich unberechtigt auf einem Firmengelände an der Straße Dieks Wall auf. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich die Tatverdächtigen mit einem Transporter in zunächst unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung kam den Beamten in Gescher-Hochmoor das flüchtige Fahrzeug entgegen. Bei der Verfolgung Richtung Reken mit stark überhöhter Geschwindigkeit ignorierten die Flüchtigen die Anhaltezeichen der Polizei. Auf einem Firmengelände an der Dorstener Straße in Groß-Reken verließen die Einbrecher ihr Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Die weitere Fahndung wurde auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers fortgesetzt - von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Bei den späteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen es in Velen offenbar auf Metall vom Grundstück einer Recyclingfirma abgesehen hatten - Beute machten sie nicht. Die Beamten stellten das Fluchtfahrzeug sicher.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

