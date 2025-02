POL-BOR: Borken - Werkzeuge entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, In den Weiden; Tatzeit: zwischen 19.02.2025, 17.00 Uhr, und 20.02.2025, 06.00 Uhr; Werkzeuge aus einem weißen Fiat Ducato entwendeten Unbekannte an der Straße In den Weiden in Borken. Zum Diebstahl hebelten die Täter ein Schloss des Vans auf. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) ...

