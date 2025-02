Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Mönkenstiege;

Unfallzeit: 19.02.2025, 17.25 Uhr;

Bei einem Unfall leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer in Borken. Der 16-jährige Borkener befuhr am Mittwoch gegen 17.25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Mönkenstiege in Richtung Parkhaus. In einer Linkskurve kam ihm nach eigenen Angaben ein Pkw entgegen. Dieser sei soweit links gefahren, dass er habe ausweichen müssen. Der 16-Jährige geriet dabei gegen den rechten Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Es steht derzeit nicht fest, ob der Autofahrer den Unfall überhaupt bemerkte. Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Rettungskräfte behandelten den verletzten Borkener ambulant.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell