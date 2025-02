POL-BOR: Borken - Transporter aufgebrochen

Heek (ots) - Tatort: Heek, Heiligenkamp 50; Tatzeit: 19.02.2025, 19.35 Uhr; In ein Haus einbrechen wollten bislang Unbekannte in Heek. Die Täter versuchten um 19.35 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus zu gelangen - dies gelang ihnen nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

