Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher überrascht Bewohnerin

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Beethovenstraße;

Tatzeit: 19.02.2025, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Eine böse Überraschung erlebte die Bewohnerin eines Hauses an der Beethovenstraße in Gescher. Die Jugendliche hielt sich am Mittwochnachmittag in ihrem Zimmer auf, als plötzlich die Tür aufging und eine maskierte Person vor ihr stand. Mit einer Taschenlampe leuchtete ihr der fremde Mann ins Gesicht. Offenbar überrascht flüchtete der Unbekannte aus dem Haus. Später wurde feststellt, dass der Täter zuvor eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus unbemerkt durchsucht hatte. Nach ersten Angaben verschwand Einbrecher ohne Beute. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann war zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und trug eine Sturmhaube und Handschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)

