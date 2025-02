POL-BOR: Heek - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Fabrikstraße; Tatzeit: 19.02.2025, 14.20 Uhr; Eine Grünfläche in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter an der Fabrikstraße in Gronau. Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr stellten Zeugen Rauch von dem umzäunten Fabrikgelände fest und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten löschten die Flammen mit ihrem dienstlichen Feuerlöscher. Nach Zeugenaussagen könnten zwei Jugendliche ...

