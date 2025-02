Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Grünfläche in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Fabrikstraße;

Tatzeit: 19.02.2025, 14.20 Uhr;

Eine Grünfläche in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter an der Fabrikstraße in Gronau. Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr stellten Zeugen Rauch von dem umzäunten Fabrikgelände fest und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten löschten die Flammen mit ihrem dienstlichen Feuerlöscher. Nach Zeugenaussagen könnten zwei Jugendliche für den Brand verantwortlich sein. Diese wurden dabei gesehen, wie sie kurz zuvor vom Gelände wegliefen. Die jungen Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Sie waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer trug eine dunkle Jeans, der andere eine helle - beide eine dunkle Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell