POL-WAF: Warendorf. Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag, 2.11.2024 ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Ludgeristraße in Ahlen. Der Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeugs fuhr an einem schwarzen 3er BMW entlang und beschädigte diesen an der hinteren linken Seite. Der BMW stand auf dem Parkstreifen, im beschädigten Bereich wurde rote Farbe festgestellt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann ...

