Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt/Sand - Einbruch in eine Gaststätte

Willstätt/Sand (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagabend 23 Uhr und Mittwochvormittag 10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der "Obere Landstraße". Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten des Gasthauses zu gelangen und entwendeten Bargeld in noch unbekanntem vierstelligen Bereich. Die Beamten des Polizeiposten Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen und erbeten nun die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07805 9157-0 beim Polizeiposten Appenweier zu melden. /lk

