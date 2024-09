POL-MA: Hockenheim/BAB6: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw

Hockenheim / BAB6 (ots) - Gegen 02.00 Uhr kollidiert ein Lkw auf der BAB6, in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring West" mit einer Absperrwand einer Nachtbaustelle. Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Näheres ist noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

