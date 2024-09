Heidelberg (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr beim Abbiegen von der Römerstraße in die Lessingstraße von einem ebenso dort abbiegenden schwarzen SUV an der linken Hand touchiert. Die 29-jährige Radfahrerin soll vor ihrem Abbiegevorgang im dortigen Kreuzungsbereich ein Handzeichen nach links gegeben haben. Da der SUV womöglich einen zu ...

