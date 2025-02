POL-LM: Körperverletzung auf Feldweg +++ Beuteloser Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zwei Wohnmobile in Limburg entwende +++ Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Körperverletzung auf Feldweg +++ Beuteloser Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zwei Wohnmobile in Limburg entwende +++ Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

1. Körperverletzung auf Feldweg,

Dornburg, Langendernbach, Donnerstag, 06.02.205, 19:30 Uhr

(jg)In den Abendstunden des Donnerstags, dem 06.02.2025, wurde in der Feldgemarkung von Langendernbach ein Spaziergänger von einem unbekannten Mann körperlich angegangen und verletzt. Der 87-jährige Dornburger befand sich gegen 19:30 Uhr mit seinem Hund spazierend auf einem Feldweg, als ihm ein weißer Peugeot entgegenkam. Da er sich geblendet fühlte, leuchtete der Dornburger mit seiner Taschenlampe in die Richtung des Fahrzeugs. Daraufhin hielt der Peugeot an, der unbekannte Täter stieg aus und begann den Geschädigten zu schlagen. Als der Angegriffene sich wehrte, flüchtete der Fremde in seinem PKW. Der Täter wird als männlich, ca. 60 Jahre alt und 1.80 m groß, mit einer kräftigen Statur und kurzen grauen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Beuteloser Einbruch in Einfamilienhaus, Mengerskirchen, Dillhausen, Auf dem Graben, Donnerstag, 06.02.2025, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 13:10 Uhr

(my) In den Vormittagsstunden des gestrigen Donnerstags kam es in Dillhausen in der Straße "Auf dem Graben" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter begab sich zur Eingangstür einer Einliegerwohnung und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Nach Angaben der Eigentümer befanden sich jedoch keinerlei Wertgegenstände in der Wohnung, sodass der Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung floh. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Zwei Wohnmobile in Limburg entwendet, Limburg, Akazienweg, Limburg, Staffel, Elzer Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 16:00 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Limburg zwei Wohnmobile im Gesamtwert von über 150.000 Euro entwendet. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. In Staffel verschwand in der Elzer Straße vom Gelände einer Kfz-Werkstatt ein Fahrzeug des Herstellers Knaus, Typ Boxlife 630 in blau. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "GOH-AB 23" angebracht. Der zweite Camper war im Akazienweg in Limburg in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Gegen 16:00 Uhr des Donnerstags wurde dessen Fehlen festgestellt. Hierbei handelte es sich um einen weißen Citroen Hymer, Typ EXT 580 Pure. Dieser trug die Kennzeichen "WÜ-LS 7908". In beiden Fällen hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

4. Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus, Würges, Odenwaldstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(jg)Am gestrigen Donnerstag, den 06.02.2025, verschafften sich zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße in Würges. Der oder die Täter zerstörten zunächst den an der Eingangstür befindlichen Bewegungsmelder. Anschließend öffneten sie gewaltsam das daneben befindliche Fenster und gelangten so in das Hausinnere. Mutmaßlich kehrten während der Tatbegehung die Hauseigentümer zurück und die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

