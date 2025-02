PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl auf Friedhof +++ Kennzeichen entwendet

Limburg (ots)

1. Diebstahl auf Friedhof,

Weilmünster, Schulstraße, bis Montag, 03.02.2025

(am)Am Montag wurde bei der Polizei ein Diebstahl auf dem Weilmünsterer Friedhof angezeigt. Unbekannte entfernten ein großflächiges Symbol von einer Mauer der Ruhestätte in der Schulstraße. Wann sich die Tat ereignete, ist nicht bekannt. Das komplett schwarze Emblem ist circa 1 Meter groß, 50 Zentimeter breit, aus Metall gefertigt und wurde von den Dieben offensichtlich fachmännisch abmontiert.

Die Polizeistation Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

2. Kennzeichen entwendet,

Weilburg, Kreisstraße 416, Mittwoch, 05.02.2025, 02:00 Uhr bis 12:45 Uhr

(am)In Weilburg haben Diebe am Mittwoch die Kennzeichen eines Fahrzeugs entwendet. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen schwarzen Citroen zwischen 2 Uhr und 12.45 Uhr in einer Parkbucht an der Kreisstraße 416 zwischen Löhnberg und Waldhausen geparkt. Als er in den Mittagsstunden zum Pkw zurückkehrte, musste er den Diebstahl der beiden Kennzeichen "HG-SM 167" feststellen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell