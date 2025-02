PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeug beschädigt +++ Hakenkreuz auf Spielplatz gesprüht +++ Wahlplakat beschmiert

Limburg (ots)

1. Fahrzeug beschädigt,

Mengerskirchen, Waldernbach, Pfingstbornstraße, Samstag, 01.02.2025, 22.10 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 1.30 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in Mengerskirchen-Waldernbach ein Auto zerkratzt. Der betroffene schwarze VW Golf war zwischen 22.10 Uhr und 1.30 Uhr in der Pfingstbornstraße in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die komplette Fahrerseite zerkratzt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht hatten. Die Polizeistation Weilburg nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

2. Hakenkreuz auf Spielplatz gesprüht,

Bad Camberg, Lausitzer Weg, Samstag, 01.02.2025

(da)Am Samstag mussten Anwohner Schmierereien an einer Garage in Bad Camberg feststellen. Anwohner bemerkten am Nachmittag ein Hakenkreuz, das Unbekannte zuvor auf eine Garage im Lausitzer Weg in der Nähe eines Spielplatzes gesprüht hatten. Wer für die Schmiererei in Frage kommt, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Wahlplakat beschmiert,

Villmar, Weilburger Straße, Mittwoch, 29.01.2025 bis Freitag, 31.01.2025

(da)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag in Villmar ein Wahlplakat beschmiert. Im genannten Zeitraum schmierten die Täter einen Schriftzug auf ein größeres Plakat in der Weilburger Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

