PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bedrohung +++ Sachbeschädigung +++

Limburg (ots)

1.Bedrohung

Limburg, Schiede Freitag, 31.01.2025, 19:05 Uhr

Bedrohung unter Vorhalt eines Messers

Am Freitag, 31.01.2025, um 19:05 Uhr kam es zu einer Bedrohung auf der Schiede in Limburg. Der 24-jährige Beschuldigte befand sich in Begleitung von drei unbekannten Männern als sie auf den 23-jährigen Geschädigten trafen. Sie bedrängten ihn und der Beschuldigte zeigte zudem ein Messer vor. Der Geschädigte konnte sich der Situation entziehen und nahm Kontakt zur Polizei auf. Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Sachbeschädigung

Limburg-Lindenholzhausen, Am alten Sportplatz Donnerstag, 30.01.2025, 07:55 Uhr - 12:00 Uhr

Sachbeschädigung an geparkten PKW

Am Donnerstag, 30.01.2025, im Zeitraum zwischen 07:55 Uhr und 12:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Sportplatz in Limburg-Lindenholzhausen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW der Marke BMW. Die Geschädigte musste bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass das Auto beidseitig zerkratzt wurde. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell