PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Geschäftsgebäude +++ Pedelec aus Hinterhof gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht in Waldhausen +++ Berauscht und bewaffnet in die Verkehrskontrolle +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Geschäftsgebäude

Bad Camberg, Badehausweg

Mittwoch, 29.01.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.02.2025, 14:00 Uhr

In der Zeit von Mittwochabend bis Samstagmittag hebelten unbekannte Täter die Seitentür zu einem Geschäftsgebäude im Badehausweg in Bad Camberg auf. Anschließend wurde versucht, im Gebäude eine weitere Tür aufzuhebeln, was nicht gelang. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Pedelec aus Hinterhof gestohlen

Limburg, Plötze

Samstag, 01.02.2025, zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr

Im Tatzeitraum entwendeten Diebe ein verschlossenes Pedelec aus einem Hinterhof. Der Geschädigte stellte sein Pedelec gegen 12:00 Uhr im Hinterhof eines Restaurants auf der Plötze ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er nach der Arbeit um 21:30 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass das Pedelec entwendet worden war. Das gestohlene Pedelec der Marke Gravelar, Modell ESM 3100, ist schwarz.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht in Waldhausen

Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße

Samstag, 01.02.2025, 15:45 Uhr

(rd) Am Samstagnachmittag kam es in der Lindenstraße in Weilburg-Waldhausen zu einem Verkehrsunfall nach einer verbalen Auseinandersetzung. Ein weißer Opel und ein blauer Mercedes befuhren in dieser Reihenfolge die Lindenstraße in Weilburg-Waldhausen in Richtung B 456. Ein Mitfahrer des Mercedes machte den Fahrer des Opel durch lautes Rufen auf die seiner Ansicht nach unpassende Fahrweise aufmerksam. Daraufhin hielt der Fahrer des Opel an und stieg aus, ohne seinen Pkw gegen Wegrollen zu sichern. Der Opel rollte sodann zurück und kollidierte mit dem haltenden Mercedes. Nach einer Diskussion zwischen den Fahrern und Fahrzeuginsassen, stiegen der Fahrer und die Insassen des Opel wieder in den Pkw und entfernten sich vorschriftswidrig von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Berauscht und bewaffnet in die Verkehrskontrolle

Mengerskirchen-Winkels, Nord-West-Straße Sonntag, 02.02.2025, 00:15 Uhr

(rd) Am frühen Sonntagmorgen hielt eine Polizeistreife die 33-jährige Fahrerin eines PKW Renault im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weiterhin führte sie in ihrer auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche eine "Schreckschusswaffe" mit, ohne im Besitz des hierfür erforderlichen kleinen Waffenscheins zu sein. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell