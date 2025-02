PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung gefasst +++ Verkehrsunfallflucht in Hadamar

Limburg (ots)

1. Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung gefasst, Limburg, Hospitalstraße, Dienstag, 04.02.2025, 15.40 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag kam es in der Limburger Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Gegen 15.40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass sich in der Hospitalstraße in der Nähe der Stadthalle Personen schlagen würden. Mehrere Streifen rückten aus und konnten in unmittelbarer Nähe einen 19-jährigen Mann festnehmen. Der Tatort selbst liegt im Einzugsbereich der dortigen Videoschutzanlage, die den Sachverhalt dokumentieren und somit maßgeblich zur Aufklärung beitragen konnte. Der 19-Jährige wird nun beschuldigt, eine bislang unbekannte Person geschlagen zu haben. Sein Gegenüber konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Kontrahenten jedoch gekannt haben. Ein Zusammenhang zu den Vorfällen vom 30. Januar kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei und erbittet mögliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

2. Verkehrsunfallflucht in Hadamar,

Hadamar, Hammelburg, Montag 27.01.2025, 12 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 16:45 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht. Bereits am 27. Januar parkte eine Frau ihren grauen Hyundai i20 in der Straße "Hammelburg". Als sie eine Woche später, am 3. Februar, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie diverse Kratzer an der Stoßstange fest. Eine bisher unbekannte Person hatte den Hyundai vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne den daraus resultierenden Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Limburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell