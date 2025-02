PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus Garage +++ Werkzeug gestohlen +++ E-Bike entwendet +++ Reifen zerstochen

Limburg (ots)

1. E-Sooter aus Garage entwendet,

Hünfelden, Nauheim, Sportfeldstraße, Montag, 20.01.2025 bis Samstag, 01.02.2025, 21 Uhr

(ro)Innerhalb der letzten zwei Wochen hatten es Diebe auf zwei E-Scooter abgesehen, die in einer Garage in Hünfelden-Nauheim abgestellt waren. Die Täter machten sich zwischen Montag, 20.01.2025 und Samstag, 01.02.2025 am Tor an einer Garage in der Sportfeldstraße zu schaffen und öffneten es auf bislang unbekannte Art und Weise. Sie nahmen die beiden dort abgestellten E-Scooter an sich und suchten das Weite. Zuletzt waren die Kennzeichen "277WTM" und "264WTR" an den beiden Elektrokleinstfahrzeugen angebracht. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Hinweise in dieser Sache bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg.

2. Werkzeug gestohlen,

Dornburg, Frickhofen, An der Eisenbahn, Sonntag, 02.02.2025, 18 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 6 Uhr

(ro)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Diebe in Dornburg-Frickhofen Beute gemacht. Die unbekannten Täter näherten sich dem im Tatzeitraum in der Straße "An der Eisenbahn" abgestellten Pritschenwagen und öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise eine Werkzeugkiste, welche auf der Ladefläche stand. Aus der Kiste entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen, bevor sie die Flucht ergriffen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrraddiebe stehlen E-Bike,

Limburg, Offheimer Weg, Sonntag, 02.02.2025, 17 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 5 Uhr

(ro)Unbekannte hatten es zwischen Sonntag und Montag auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Der Besitzer hatte das weiß-rosane Elektrofahrrad der Marke "Riese und Müller" am Sonntag, 17 Uhr verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus im Offheimer Weg abgestellt und den Akku zum Laden mit in seine Wohnung genommen. Am nächsten Morgen musste er gegen 5 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter das Fahrrad samt Schloss entwendet hatten. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

4. Reifen zerstochen,

Villmar, Falkenbach, Grävenecker Straße, Freitag, 31.01.2025, 18 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 6.15 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag zerstachen Unbekannte in Villmar-Falkenbach alle vier Reifen eines geparkten Autos. Der weiße Renault Master war im genannten Zeitraum in der Grävenecker Straße auf dem Stellplatz einer Firma abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell