Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Freitag:

Gegen 14.50 Uhr befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Neustadt an der Orla die Triptiser Straße. In Höhe eines Supermarktes musste der vor ihm fahrende 40-jährige Fahrer eines PKW verkehrsbedingt halten, dies beachtete der Jugendliche zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Er wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 18.10 Uhr befuhr die 27-jährige Fahrerin eines PKW in Hirschberg die Hofer Straße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Schlossgasse abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und stieß mit diesem frontal zusammen. Der Jugendliche zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Samstag:

Gegen 00.05 Uhr, fuhr der 39-jährige Fahrer eines PKW in Neustadt / Orla in der Ziegenrücker Straße an einer größeren Menschtraube vorbei, hier übersah er einen 40-Jährigen und fuhr über dessen Fuß. Der Mann erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.50 Uhr befuhr der 53-jährige Fahrer eines PKW die Ortslage Dreitzsch und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte die sich dahinter befindliche 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades zu spät und fuhr auf den PKW auf. Das Mädchen zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.10 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Kraftrades die B 281 aus Krölpa kommend in Richtung Saalfeld. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholte, stieß er beim Widereinscheren seitlich mit dem PKW im Gegenverkehr zusammen. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die B 281 war zeitweise voll gesperrt.

