POL-S: Vespa gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Am Dienstagmorgen (25.04.2023) geriet eine Küche in einer Wohnung an der Schottstraße in Brand. Eine 60 Jahre alte Bewohnerin verließ ihre Wohnung gegen 09.15 Uhr, als das Feuer mutmaßlich im Bereich des Herdes ausbrach. Die Hausbewohner verließen daraufhin umgehend das Gebäude und blieben unverletzt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr meldeten gegen 09.45 Uhr "Feuer aus". Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere ...

