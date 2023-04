POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Nord (ots) - Bei einem Unfall am Montagnachmittag (24.04.2023) in der Birkenwaldstraße ist ein elf Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Der Junge war gegen 16.15 Uhr mit dem Bus der Linie 44 in Fahrtrichtung Killesberg unterwegs und stieg an der Haltestelle "Am Kriegsbergturm" aus. Als er anschließend die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan einer 32-Jährigen, die in Richtung ...

