PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verstärkte Kontrollen in der Innenstadt

Limburg (ots)

Verstärkte Kontrollen in der Innenstadt, Limburg, Donnerstag, 06.02.2025

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen hat nach der Auseinandersetzung auf dem Limburger Domplatz in der vergangenen Woche die Polizeipräsenz in der Innenstadt spürbar weiter verstärkt. Dabei wird das Polizeipräsidium auch von zahlreichen Einsatzkräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. In diesem Kontext waren gestern Abend etwa 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte - zusätzlich zu den Kräften des Regeldienstes - in Limburg präsent. Ziel war es, potentielle Täter aus der Anonymität zu holen, sie abzuschrecken und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger zu stärken. "Mit unseren Maßnahmen setzen wir ein klares Zeichen: Es gibt Null Toleranz gegenüber Menschen, die ihre Konflikte auf unseren Straßen gewaltsam austragen. Deswegen zeigen wir heute in hoher Stärke und mit großer Entschlossenheit Präsenz und kontrollieren potentielle Täter offensiv. Wir sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da, wir schauen hin und greifen konsequent durch.", betont Polizeipräsident Felix Paschek, der sich am Abend selbst einen Eindruck von den polizeilichen Maßnahmen verschaffte. Beeindruckend sind bereits die Ergebnisse des ersten Einsatzabends. So kontrollierten die Beamtinnen und Beamten über 40 Personen, waren aber auch jederzeit ansprechbar für Fragen aus der Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger zeigten sich positiv hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich. Das Polizeipräsidium Westhessen verstärkt bereits seit mehreren Monaten die Polizeipräsenz in Limburg im Kontext des landesweiten Programms "sichere Innenstädte". So waren alleine im letzten Jahr 2024 rund 1.300 zusätzliche Einsatzkräfte zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit auf Limburgs Straßen unterwegs - für insgesamt über 3.000 Einsatzstunden. Darüber hinaus verfügt die Polizeistation Limburg aufgrund zusätzlicher Personalzuweisungen seit März 2024 über eine Funkstreife mehr als bisher - rund um die Uhr. Darüber hinaus laufen die Ermittlungen der Regionalen Kriminalinspektion zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen betreffend den Vorfall am Domplatz auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei hat dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet und bislang vier Beschuldigte ermittelt. Dabei handelt es sich - wie bei allen bisher bekannten Geschädigten auch - um afghanische Staatsbürger. Verschiedene Beweismittel, darunter auch Tatwaffen, wurden sichergestellt. Am kommenden Montag werden Polizeipräsidium Westhessen und Staatsanwaltschaft Limburg die Öffentlichkeit über den bisherigen Erkenntnisstand im Rahmen eines Pressegespräches informieren. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen werden. Die Maßnahmen innerhalb der Kreisstadt werden auch in den nächsten Tagen fortgesetzt und intensiviert, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu gewährleisten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell