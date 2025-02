PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Tödlicher Verkehrsunfall +++

Limburg (ots)

Limburg, Schiede

Donnerstag, 06.02.2025, 13.02 Uhr

(ro)In Limburg kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau ums Leben kam. Eine 65-jährige Frau befuhr gegen 13 Uhr mit ihrem VW die "Schiede" in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie kurz vor der Kreuzung Schiede/Ste.-Foy-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst ein weiteres Fahrzeug, kollidierte mit einem Ampelmast und wurde gegen einen weiteren Pkw gedrückt. Die VW-Fahrerin verstarb im Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion beauftragt, der nicht mehr fahrbereite VW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle in Richtung Diezer Straße gesperrt.

