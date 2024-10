LPI-G: Versuchter Wohnungseinbruch

Gera (ots) - Gera: Ein Gartenhäuschen in der Heinrich-Schütz-Straße in Gera geriet ins Visier von unbekannten Tätern. Diese drangen auf das Gartengrundstück und anschließend in die Laube ein. In der Folge stahlen sie ein dort abgestelltes Fahrrad und entkamen samt Beutegut unerkannt. Die Tatzeit selbst ereignete sich in der Zeit vom 21.10.2024 - 23.10.2024. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach ...

mehr